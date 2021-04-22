Сеул, 22 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В сети появился рендер на двухдверную версию пикапа Hyundai Santa Cruz с длинной грузовой платформой. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Рендер двухдверного пикапа Hyundai Santa Cruz

Четырёхдверная версия пикапа Santa Cruz, представленная 15 апреля, позиционируется автопроизводителем в качестве «спортивного приключенческого автомобиля». В свою очередь дизайнер решил представить, как выглядел бы этот же пикап с кузовом, в котором можно перевозить крупногабаритные грузы.

Что же касается стилистики, то она осталась нетронутой, если не считать усечённой кабины. В салоне представленного на рендере авто теперь отсутствует задний ряд кресел, а грузовая платформа сзади растягивается до 1981,2 мм, что является стандартным значением для полноразмерных пикапов. При этом у «четырёхдверки» длина грузовой платформы равна 1219,2 мм.

Ранее компания Hyundai завершила в Китае сертификацию нового минивэна Hyundai Custo 2021 модельного года. Длина машины равна 4950 мм, а расстояние между осями колёс составляет 3055 мм. В движение авто приводит турбомотор объёмом 1,5 л производительностью 170 л. с.

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