Варшава, , 10:32 — REGNUM Продажи градостроительного симулятора выживания Frostpunk достигли отметки в три миллиона копий. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Steam.

Разработчики отмечают, что игре удалось добиться таких показателей за три года с момента релиза. В честь этого события они выпустили саундтрек из дополнений The Last Autumnи On The Edge, а также организовали распродажу различных проектов 11 bit studios.

Frostpunk — это игра, в которой геймерам нужно построить процветающий город вокруг мощного генератора тепла и спасти его жителей от холода. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

