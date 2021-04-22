Ялта, Крым, , 10:32 — REGNUM В Ялте задержан подозреваемый в разбойном нападении на 81-летнюю женщину, в результате которого пенсионерка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма 22 апреля.

В дежурную часть ялтинской полиции поступило сообщение о пожилой женщине, которая упала с парапета. Прибывшие на место полицейские зафиксировали смерть женщины. В ходе установления причин гибели женщины сотрудники полиции провели опрос свидетелей, проверили наличие камер видеонаблюдения. Установлено, что пожилая женщина вышла в магазин за продуктами, на улице на неё напал грабитель.

Спустя короткое время по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку был задержан 34-летний мужчина, имеющий судимость за кражу. Задержанный признался, что он толкнул пенсионерку в область правового плеча, выхватив сумку с личными вещами. От удара женщина не удержалась на ногах, она упала в расположенное рядом цокольное помещение, получив травмы несовместимые с жизнью. Мужчина не намеревался убивать пенсионерку.

Сам подозреваемый находится под арестом, материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.