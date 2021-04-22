Минск, , 10:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что в повестке дня переговоров лидеров двух стран будет обсуждена актуальная повестка российско-белорусских отношений, включая вопросы Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия должны привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы со стороны других стран.