Цюрих, Швейцария, , 10:31 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) видит прогресс в подготовке Риги к чемпионату мира 2021 года. Об этом 22 апреля заявил президент организации Рене Фазель.

«На данный момент виден прогресс в работе, мы в близком контакте с организаторами. Сейчас Латвия выполняет свою дорожную карту», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, первоначально турнир должны были принять Минск и Рига, но в январе совет IIHF принял решение не проводить матчи в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране.

В феврале было решено провести чемпионат мира только в Риге.