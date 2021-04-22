Москва, , 10:30 — REGNUM После послания Владимира Путина Федеральному собранию рубль 21 апреля закрылся на отметке в 76,68 рубля за доллар, показав достаточно приличную волатильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Это произошло после открытия американского рынка и своеобразных переводов речи президента в иностранных СМИ, где они подчеркивали, что риторика была максимально агрессивной. По итогам дня рубль укрепился почти на 0,4%.

В ближайшие два дня основными событиями, на которые будет обращено внимание инвесторов, станут заседания ЕЦБ и ЦБ РФ. Особенно внимательно в контексте стоимости рубля трейдеры будут следить за ключевой ставкой ЦБ.

Также опасения вызывают третья волна пандемии, снижение на этом фоне котировок нефти и геополитическая напряженность.

Поддержкой рублю могут выступить налоги — НДПИ и корпоративный налог на прибыль, которые должны быть уплачены до 26 и 28 апреля соответственно.

Поэтому сегодня, 22 апреля, стоит ожидать колебаний в диапазоне 76−77,20 рубля за доллар и 91,80−93,30 рубля за евро», — считает эксперт.

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