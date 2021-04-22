Нур-Султан, 22 апреля 2021, 10:30 — REGNUM Передать международным органам расследование инцидентов в гражданской авиации Казахстана предложил депутат сената республики Талгат Мусабаев. Об этом 22 апреля сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующий депутатский запрос премьер-министру республики.
Мусабаев предложил передать расследование происшествий министерству чрезвычайных ситуаций или независимым международным организациям.
Депутат также предложил вернуть комитету гражданской авиации функцию надзора и контроля. В настоящее время эти государственные функции переданы компании «Авиационная администрация Казахстана», которой руководит иностранный гражданин.
Сенатор считает, что созданной компании необходимо оставить функцию сертификации или предать «Авиационной администрации» статус государственного органа.