Тирасполь, , 10:34 — REGNUM В ходе 1150 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 204 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 46 473 человек. Из них победили инфекцию 42 477 человек, в том числе за последние сутки — 210.

Всего в ПМР зафиксировали 1066 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семь человек скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1263 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 224 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 304 человека.

Стоит отметить, что в Приднестровье, по последним данным, с диагнозом COVID-19 в медицинских учреждениях находятся 1598 человек. Из них в тяжёлом состоянии — 356 пациентов.