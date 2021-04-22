Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в настоящее время проходят испытания, должны вывести ВМФ России на совершенно новый уровень после постановки на вооружение. Об этом генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков заявил в опубликованном 22 апреля интервью ТАСС.

По его словам, «Циркон» — сегодняшний козырь на очень серьёзную перспективу, так как характеристики этого комплекса ещё никому не удалось превзойти.

Андрей Дьячков «Сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень»

Он полагает, что корабли с ракетным вооружением надолго останутся основной составляющей всех военных флотов мира.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые гиперзвуковую ракету «Циркон» запустили в 2020 году с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Испытания этого комплекса планируют завершить в 2021 году.

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