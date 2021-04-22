Санкт-Петербург, 22 апреля 2021, 10:29 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые в настоящее время проходят испытания, должны вывести ВМФ России на совершенно новый уровень после постановки на вооружение. Об этом генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков заявил в опубликованном 22 апреля интервью ТАСС.
По его словам, «Циркон» — сегодняшний козырь на очень серьёзную перспективу, так как характеристики этого комплекса ещё никому не удалось превзойти.
Он полагает, что корабли с ракетным вооружением надолго останутся основной составляющей всех военных флотов мира.
Как сообщало ИА REGNUM, впервые гиперзвуковую ракету «Циркон» запустили в 2020 году с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Испытания этого комплекса планируют завершить в 2021 году.
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