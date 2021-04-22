Владивосток, 22 апреля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Абитуриентам Приморья в 2021 году выделят 7635 бюджетных мест, это на 900 больше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

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Сделать более доступным высшее образование поручил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Наибольшее количество бюджетных мест в вузах Приморья выделено по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметил чрезвычайную важность квотирования для регионов в вузах бюджетных мест.