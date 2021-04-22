Москва, 22 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что хорошая зарплата для граждан РФ намного привлекательнее длинных майских праздников.

Мочальский Дмитрий Константинович. После Первомайской демонстрации. 1949 (фрагмент)

«Для народа России более актуальным будет интересная перспективная работа и хорошая зарплата. От такого и отдыхать не захочется!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возможность увеличения продолжительности майских праздников в России рассматривает Минтруд РФ, заявил руководитель ведомства Антон Котяков. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

В то же время эксперты фиксируют рост стоимости шашлычного набора (порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг). Средний чек затрат на «шашлычный набор» составляет 1958 рублей, что на 25% выше показателя 2020 года в 1561 рубль.