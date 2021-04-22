Иркутск, , 10:28 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о том, что собственники химических предприятий должны нести ответственность за ущерб, нанесенный природе, и участвовать в его ликвидации, поддерживает губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

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«Для Иркутской области это очень важное заявление. Все мы знаем, что только в прошлом году сдвинулся с мертвой точки вопрос расчистки и демеркуризации промплощадки «Усольехимпрома». Собственники, выжав все из этого производства, фактически бросили опасные объекты. Много лет целый город, а это тысячи людей, жили практически на пороховой бочке.

И сейчас эту глобальную проблему решает государство, тратя огромные средства. Схожая ситуация и на площадке бывшего БЦБК. На этих объектах сделано уже очень много, люди поняли, что вопрос наконец начал решаться, но сделать предстоит еще очень много. А главное, нельзя допускать подобных ситуаций в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2021 года президент России в своём послании Федеральному Собранию предложил «окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. Это позвонить направлять эти деньги целевым образом на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды. Эту инициативу президента России поддерживают также в соседнем Забайкалье.

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