Стокгольм, , 10:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обращается к жителям страны вот уже двадцатый год подряд. По словам московского корреспондента шведского телеканала SVT Берта Сундстрёма, в ходе послания к Федеральному собранию президент Путин дал понять о том, что к пандемии в Россия относятся очень серьезно.

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«Путин с каждым выступлением становится только увереннее и выражается яснее. В этом году он хотел показать, что Россия находится в надежных руках, несмотря на пандемию, что экономика чувствует себя неплохо и что сам Путин является тем человеком, который защищает простых людей», — поделился впечатлениями Сундстрём после обращения президента Путина к Федеральному собрания 21 апреля.

«Что читалось между строк?» — поинтересовались в стокгольмской студии SVT.

«Он ничего не сказал ни о конфликте на Украине, ни об … Алексее Навальном. То есть получается, что Россия готова противостоять любым возможным угрозам как снаружи, так и внутри страны. Я думаю, это показывает, что Путин и Кремль осознают, что Россия находится под давлением внешнего мира и что на самом деле среди населения существует недовольство», — ответил Сундстрём.

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