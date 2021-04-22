Сеул, , 10:33 — REGNUM По итогам 2020 года Южная Корея вошла в десятку ведущих экономик мира, потеснив Бразилию. Об этом сообщает американский телеканал CNBC после анализа данных Международного валютного фонда (МВФ).

Известно, что в 2019 году Южная Корея занимала 12-ю строчку рейтинга. Ожидается, что страна Утренней свежести будет входить в первую десятку ведущих экономик мира как минимум до 2026 года.

Эксперты отмечают, что на значительные изменения в рейтинге произошли из-за пандемии коронавируса. В частности, показатели Южной Кореи улучшились благодаря подъёму экспорта полупроводников и относительному успеху карантинных мер.

Между тем, в составе первой четвёрки рейтинга изменений нет — США, Китай, Япония и Германия. Однако Индия и Великобритания, которые в 2019 году занимали пятое и шестое места соответственно, поменялись местами.