Кызыл, , 10:26 — REGNUM Члены Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова и Дина Оюн опубликовали свои декларации о доходах за 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документам, Людмила Нарусова в прошлом году заработала около 7,4 млн рублей, что на 800 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. У неё в собственности остались два земельных участка, дом на 512 кв. метров, а также три квартиры — две по 245,7 кв. метра и одна на 352,7 квадрата. Кроме того, сенатор владеет двумя нежилыми помещениями — мансардой и подвалом и автомобилем Audi A6. В пользовании у неё находится квартира на 94 квадрата.

Доходы Дины Оюн выросли гораздо существеннее. Если в 2019 году она заработала менее 2 млн рублей, то в 2020 году — более 6,4 млн. Возможно, это частично объясняется тем, что в собственности у сенатора уже нет земельного участка для садоводства на шесть соток. При этом она сохранила у себя участок на 2,8 тыс. кв. метров и четыре квартиры площадью от 47 до 66 кв. метров. Машины Оюн не имеет. В пользовании у неё и её несовершеннолетнего ребёнка находится квартира на 90,3 квадрата.