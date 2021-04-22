Ярославль, 22 апреля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле пенсионер приставал к ребёнку во время поездки на автобусе. Об этом сообщает портал YarNews.

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Видео, на котором пожилой мужчина пристаёт к маленькой девочке, появилось в социальных сетях вечером 21 апреля. Пенсионер, сидя рядом с девочкой, положил ей руку на колено и начал гладить. В итоге ребёнок всё-таки смог встать и отсесть от мужчины.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области, сейчас личность мужчины установлена, в отношении него проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело.