Брюссель, , 10:25 — REGNUM Следующий саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса (НАТО) состоится 14 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом 22 апреля говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит пресс-служба альянса.

«Я рад сообщить, что следующий саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в ходе данного мероприятия главы государств и правительств НАТО будут принимать решения по повестке дня альянса на период до 2030 года для того, чтобы противостать «вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня», таким, как «агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля американский и британский разведывательные самолеты и стратегический беспилотник ВВС США и Британии несколько часов курсировали вблизи Крыма.