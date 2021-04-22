Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Швеции продолжает увеличиваться. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 апреля, представители Агентства общественного здравоохранения предупредили, что ситуация с коронавирусом в стране в ближайшее время будет ухудшаться, о чем сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Генеральный директор Государственного управления социальной защиты населения Оливия Вигселль отметила, что рост число пациентов с коронавирусом в реанимационных отделениях будет расти.

«Мы еще не далеко не на пике», — отметила в ходе пресс-конференции Вигселль.

«Меня очень беспокоит высокая и продолжительная нагрузка [на систему здравоохранения]», — констатировала министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

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