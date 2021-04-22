Москва, , 10:23 — REGNUM Посол в России Джон Салливан вылетел из аэропорта «Шереметьево». После прибытия в Лондон в аэропорт «Хитроу» он сядет в другой самолёт и направится в Вашингтон.

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Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс Москва — Лондон отправился из московского аэропорта в 09:58 мск. Полёт продлится 3 часа 33 минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 апреля посол США в РФ Джон Салливан покинул резиденцию в Москве. В его автомобиль загрузили три чемодана, после чего посол выехал за ворота резиденции и направился в аэропорт.

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Напомним, 16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон для подробных и серьёзных консультаций.

В Госдепе США уточнили, что Салливан уже на этой неделе покинет РФ. В качестве цели его возвращения в Соединённые Штаты в ведомстве назвали намерение «проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации для консультаций. Однако, как подчеркнул представитель Госдепа, надолго в Вашингтоне посол задерживаться не собирается. Он вернётся в Москву в ближайшие недели.