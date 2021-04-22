Москва, , 10:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своём послании уделил большое внимание вопросам экологии и новым направлениям развития энергетики, в том числе и водородной энергетики. Это необходимо для России в связи со сдвигами в структуре мирового спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Кризис углеводородных рынков во время пандемии привел к определенному перелому сознания в нефтегазовой отрасли. В ближайшие годы наиболее очевидным способом диверсификации бизнеса для нефтегазовых компаний становится производство водорода, и он сам может стать альтернативой углеводородному топливу.

На сегодняшний день водородная энергетика рассматривается как одно из ключевых направлений развития российской энергетики, поскольку использование водорода в качестве энергоносителя не приводит к выбросам углекислого газа. Данное направление соответствует мировому тренду на декарбонизацию экономики и снижению воздействия на окружающую среду.

Сегодня у России есть многое для эффективного и быстрого развития водородной энергетики: научный потенциал, ресурсная база, генерирующие мощности, географической близостью к потенциальным потребителям водорода, транспортная инфраструктура.

К транспортной инфраструктуре относится и строящийся трубопровод «Северный поток — 2», который в настоящее время находится на стадии завершения строительства. Это может позволить России в ближайшем будущем занять место лидера в сфере производства и поставок водорода на мировом рынке.

В Российской Федерации разработана «дорожная карта» по развитию водородной энергетики, направленная на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя. Это позволит России войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода как экологически чистого энергоносителя.

В соответствии с «дорожной картой» к 2024 году предусмотрены такие работы как разработка и создание установок для производства водорода, изготовление и проведение испытаний водородно-газовых турбин, создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных низко углеродного производств, производство водорода с использованием атомных электрических станций.

По мнению вице премьера Александра Новака, водород способен стать одним из драйверов развития энергетики и базой для формирования в стране водородной экономики. Однако это возможно лишь в том случае, что законодательные и исполнительные органы государства будут оказывать содействие развитию этого направления.

Первоочередной задачей в ближайшее время является разработка Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в сегодняшнем послании Федеральному собранию РФ уделил достаточно большое внимание вопросам экологии и, что не менее важно, новым подходам к развитию энергетической отрасли.

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