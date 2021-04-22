Севастополь, , 10:23 — REGNUM Гражданин РФ, ранее задержанный спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу Украины в Севастополе, отправлен под арест, решение принял Ленинский районный суд города.

Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, уточняет «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу Украины сообщил ЦОС ФСБ России 22 апреля. Мужчина подозревается в сборе и передаче в Главное управление разведки Министерства обороны Украины информации о деятельности Черноморского флота.

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