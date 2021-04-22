Стокгольм, , 10:23 — REGNUM В Швеции женщина в возрасте 70 лет пострадала от нарушения свертывания крови, которое оказалось необычным побочным эффектом в результате вакцинации от COVID-19 препаратом производства Astra Zeneca. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно последним данным Государственного фармацевтического управления Швеции, на сегодняшний день в Швеции вакцину AstraZeneca получили порядка 429 000 человек.

Пострадавшая женщина стала четвертой жертвой побочных эффектов в Швеции в результате вакцинации препаратом AstraZeneca, что было подтверждено ведомством.

Сообщается, что женщина была привита неделю назад. Сейчас она находится в реанимации.

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