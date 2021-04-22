Уфа, , 10:29 — REGNUM Объем введенного жилья в Башкирии в первом квартале 2021 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

Сообщается, что в первом квартале текущего года было введено в эксплуатацию 9,6 тысяч квартир общей площадью 694,6 тысяч кв. метров. Таким образом, на каждую тысячу жителей было возведено 173 кв. метра жилья.

«Объем введенного жилья превысил уровень января марта 2020 г. на 11,7%», — говорится в сообщении пресс-службы Башстата.

Отмечается, что при этом доля жилья, которое было возведено гражданами за свой счет, либо с помощью кредитов, составила 60,7%.

«Ими построено 3692 собственных жилых дома общей площадью жилых помещений 421,8 тысяч кв. метров или 127,2% к январю-марту 2020г», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что застройщики (юридические лица) Башкирии сдали в эксплуатацию 5,9 тысяч квартир общей площадью 272,8 тысяч кв. метров. Это на 5,9% ниже аналогичного уровня прошлого года.

Согласно данным Башстата, по итогам первого квартала 2021 года Башкирия находится седьмом месте среди регионов РФ по объему жилищного строительства, а среди регионов Приволжского федерального округа — на втором месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава республики Радий Хабиров и начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов подписали соглашение о взаимодействии между Башкирией и этим федеральным учреждением.