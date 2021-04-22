Токио, , 10:20 — REGNUM В Японии губернатор префектуры Фукусима Масао Утибори рассказал премьер-министру Ёсихидэ Суге о беспокойстве, которое испытывают жители по поводу плана сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом 22 апреля сообщает телеканал NHK.

«Я откровенно передал мысли жителей префектуры. Премьер-министр сказал, что он полон решимости решать проблему очищенной воды», — сказал Утибори.

В свою очередь Суга заверил, что власти страны серьезно воспринимают мнение жителей. Чтобы добиться понимания со стороны граждан, правительство намерено проводить разъяснительную работу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии приняло решение о сбросе в 2023 году в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Это решение вызвало осуждение и обеспокоенность у Китая, Южной Кореи и России.

В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заверили, что сбрасываемая в океан вода из цистерн с территории АЭС не будет представлять опасности. Содержание трития в ней будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.

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