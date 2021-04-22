Джакарта, , 10:20 — REGNUM Посольство России в Индонезии предупредило российских граждан об обязанности следовать местным законам, включая меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

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Ведомство напоминает, что все находящиеся на территории Индонезии люди, независимо от их гражданства, обязаны следовать местным законам, к которым относятся и различные санитарно-эпидемиологические протоколы.

«В общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Нарушителей местного законодательства, а также норм и приличий ожидает депортация с последующим занесением в черный список», — отметили в посольстве России в Индонезии.