Мадрид, , 10:19 — REGNUM Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка назначил бригадного генерала гражданской гвардии Хосе Луиса Товара Жовера новым главой гражданской гвардии Каталонии. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Товар Джовер родился в Галарозе (Уэльва) в 1962 году. Он поступил в Генеральную военную академию Сарагосы в 1983 году и получил должность лейтенанта гражданской гвардии в 1986 году. Проходил службу в ряде регионов страны.

На своей новой должности Товар Джовер будет руководить более чем 3100 военнослужащими, находящимися в провинциях Барселона, Лерида, Жирона и Таррагона и распределенными по различным подразделениям и специальностям, таким как служба охраны природы, морские и воздушные перевозки, кинология, обезвреживание взрывчатых веществ, финансовые и пограничные аспекты, и многие другие.

Военный заменил Педро Гарридо, который был уволен после четырех лет работы на той же должности и назначен главой Постоянного секретариата по классификации и оценке.