Стокгольм, , 10:22 — REGNUM В настоящее время 543 пациента с COVID-19 проходят лечение в стокгольмских больницах, из которых 90 — находятся в реанимации. Об этом говорится в последнем отчете региональных властей. В то же время власти отмечают, что вакцинация в столичном регионе продвигается быстрыми темпами. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Пока рано делать выводы, что это означает о начале спада, хотя я искренне на это надеюсь. Я благодарен за каждый тот день, когда в наших больницах становится все меньше пациентов, поскольку это отчасти означает, что меньше пациентов серьезно болеют, что дает медицинскому персоналу немного времени для передышки», — заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности главы столичного департамента здравоохранения Йохан Братт.

Всего в Стокгольме от COVID-19 было сделано 492 985 прививок.

«Отрадно, что вакцинация сейчас продолжается быстрыми темпами и что в течение этого дня мы преодолеем отметку в более полумиллиона прививок от COVID-19», — добавил Братт.

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