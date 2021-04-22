Москва, , 10:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект решения о выделении из резервного фонда до 150 млн рублей на дооснащение Дербентской городской больницы. Об этом 22 апреля сообщает сайт правительства России.

Решение принято по итогам поездки премьер-министр в Дагестан. Уточняется, что проект решения необходимо внести до 1 июня, а средства будут выделены в 2021 году.

Кроме того, другой проект решения должен предусмотреть выделение до 56 млн рублей на покупку 16 автомобилей скорой помощи для Дербентской межрайонной станции скорой медицинской помощи.