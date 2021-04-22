Санкт-Петербург, 22 апреля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 22 апреля приняло в целом постановление, которым предлагается узаконить на федеральном уровне блокирование интернет-сайтов, распространяющих информацию о способах изготовления и использования ядов и сильнодействующих веществ.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Направленным в Госдуму законопроектом предлагается внести поправки в статью 15−1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если это произойдет, то будет законодательно обеспечено включение в единый реестр доменных имен и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, сайтов, которые распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения.

«Мы видим заметные успехи правоохранительных органов в борьбе с продавцами дурмана. В то же время информация о методах изготовления и использования запрещенных веществ и местах их приобретения свободно распространяется в сети «Интернет». При этом, естественно, никто не следит за возрастом посетителей сайтов — сетевые дилеры готовы торговать даже с детьми», — отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Он пояснил, что у правоохранителей в настоящее время нет правовых оснований для оперативной блокировки подобных сайтов. Поэтому необходимо «дать в руки полиции инструмент, который позволит повысить эффективность противодействия и профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в цифровом пространстве».