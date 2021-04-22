Стокгольм, , 10:21 — REGNUM Во время предыдущих кризисных моментов пандемии коронавируса премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обращался с речами к нации. Сейчас ситуация в сфере здравоохранении хуже, чем прежде. Однако премьер-министра страны нигде не видно. Чем он занимается? На этот вопрос в своей авторской статье постаралась ответить журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

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В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 апреля, посыл представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции был простым — ситуация в области здравоохранении в стране крайне напряженная. Так, в лене Уппсала отделение интенсивной терапии настолько переполнены, что пациентов с COVID-19 теперь могут перевезти в другие регионы, если их станет еще больше.

Вторая часть была точно также проста: никакие отвары, снадобья, фокусы и магические трюки не помогут остановить — только соблюдение социальной дистанции.

За время пандемии в Швеции премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обращался к нации с двумя запоминающимся обращениями. Однако во время третьей волны распространения коронавируса его нигде не видно.

«Чем занимается Стефан Лёвен — неизвестно», — написала в конце статьи Меллин.