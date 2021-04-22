Новотроицк, Оренбургская область, , 10:17 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области утром 22 апреля произошёл сбой в работе центральной фекальной насосной станции. Во всем городе пришлось отключить водоснабжения. Город остался без холодной и горячей воды, сообщает администрации муниципалитета.

Сообщение мэрии Новотроицка в соцсети Vk.com

«Нештатная ситуация произошла в 11:00 по-местному времени (09:00 мск). Из строя вышла задвижка, но не та же самая, что привела к аварии 1 апреля 2021, другая. Затопления насосной станции не произошло», — отметили в мэрии.

На месте ведутся аварийно-наладочные работы. Чиновники подчеркнули, что ситуация, возникшая сегодня, не такая критичная, как в прошлый раз. Планируется, что на устранение ЧП уйдет примерно пять часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая крупная авария на фекальной станции города. Вечером 1 апреля в Новотроицке более чем на сутки вводили режим ЧС. Власти заявили об организации подвоза воды к жилым домам. Однако люди жаловались на долгое ожидание, большие очереди. Авария спровоцировала повышенный спроос на бутилированную питьевую воду в магазинах. Горожане сетовали на пустые прилавки. Некоторое новотройчане нашли выход из ситуации, набирая воду из луж и растапливая снег.

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