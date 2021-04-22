Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Смоленской области Александра Бердникова, который подозревается призывах к массовым беспорядкам, а также к насилию над гражданами.

«Он задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили 22 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как считает следствие, в начале февраля 2021 года в одном из мессенджеров мужчина разместил аудиозапись с призывом к проведению массовых беспорядков, участию в них, а также призывы к насилию над гражданами. Эти действия, согласно аудиозаписи, должны были сопровождаться поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Причастность Бердникова к этой записи установлена в ходе расследования.

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