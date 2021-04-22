Анадырь, , 10:28 — REGNUM На Чукотке пойдёт под суд главный врач Центра гигиены и эпидемиологии и его соучастник. Их обвиняют в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотиков и приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

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В ходе следствия установлено, что в ноябре 2019 года главный врач медорганизации, по предварительному сговору с одним из жителей Чукотского района приобрели в Интернете из Санкт-Петербурга запрещенные в обороте гашиш и амфетамин, оформив в качестве получателя Центр гигиены.

«Получение посылки с наркотиком находилось под контролем правоохранителей, которые запрещённое средство предварительно изъяли в период ее следования к адресату. В ходе обыска по месту работы подозреваемых также было обнаружено психотропное вещество, полученное ранее таким же способом», — пояснили в прокуратуре.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, членов этнической группы, участники которой подозреваются в распространении героина на территории нескольких регионов России, задержали с поличным полицейские в посёлке Листвянка Рязанской области. Двое иностранцев находились на территории РФ нелегально.