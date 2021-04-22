Саранск, , 10:14 — REGNUM Бывшая директор компании, которая занимается оказанием транспортных и транспортно-экспедиционных услуг обвиняется по ч.1 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере»). С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

По данным следствия, в течение трёх лет обвиняемая, которая занимала пост руководителя организации, а также являлась ее учредителем включала заведомо ложные данные в первичные и уточненные декларации по НДС (налогу на добавленную стоимость). Таким образом ей удалось уклониться от уплаты налога в бюджет на сумму 15,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года прокуратура Марий Эл установила, что предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками, уклонился от уплаты налога на сумму 14 млн рублей. В отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).

Читайте также: Пассажирский перевозчик в Марий Эл не выплатил 14 млн рублей налогов