Мадрид, , 10:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании планирует использовать препарат компании AstraZeneca для вакцинации не только лиц от 60 до 65 лет, но и для граждан от 66 до 69 лет. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на обновленную стратегию вакцинации против COVID-19 в Испании.

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В документе также предлагается, чтобы люди в возрасте до 60 лет из групп 3B, 3C и 6 (медицинский и социальный медицинский персонал, а также основной социальный персонал, например, полицейские и учителя), которые еще не были вакцинированы, получили прививку в приоритетном порядке после группы 5С (лица от 66 до 69 лет).

Помимо этого, отмечается, что приоритетом для испанского минздрава по-прежнему является вакцинация пожилых людей из-за повышенного риска серьезных заболеваний и смерти от COVID-19.