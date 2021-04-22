Москва, , 10:14 — REGNUM Две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В рамках контрольной проверки за зимний период обучения две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели боевые упражнения в акватории Японского моря», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в состав групп вошли ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы «Совершенный» и «Громкий», которые «совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских, воздушных и береговых целей».

Отмечается, что группы провели учение по организации противовоздушной обороны отрядов и выполнили артиллерийскую стрельбу в заливе Петра Великого, управление группами кораблей велось с главного командного пункта соединения.

Кроме того, позднее в районе полигона на острове Желтухина корабли успешно подавили артиллерийским огнем береговые цели условного противника, которые были скрыты рельефом местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае экипажи истребителей Су-30СМ авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) выполнили полёты на максимально допустимые время и дальность.