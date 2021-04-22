Самара, , 10:10 — REGNUM Трое школьников из Москвы набрали больше всего баллов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по астрономии, проходившем в Самаре. Об этом 22 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Лучшим среди девятиклассников стал Егор Житко из Курчатовской школы, среди десятиклассников — Елисей Жданов из физико-математической школы № 2007, среди одиннадцатиклассников — Данила Шкиндеров из школы № 57», — говорится в сообщении.

Все московские школьники привезли из Самары 13 дипломов победителей и 36 дипломов призёров.

Состязания проходили с 14 по 19 апреля. В них принимали участие ученики с 9 по 11 классы из 47 регионов России.