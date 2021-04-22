Черкесск, , 10:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии для удобства граждан при проведении вакцинации от коронавируса созданы дополнительные условия — мобильные бригады. Ранее их было 18, в последствии их число увеличили до 25. Она работают во всех районах республики, обслуживая на дому маломобильные слои населения, сообщили в минздраве субъекта РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Больше всего таких бригад создано в городе Черкесске и в Зеленчукском районе. Мобильная бригада укомплектована врачом и медсестрой. Для выезда их обеспечили необходимым холодильным оборудованием, чтобы доставить вакцину к пациентам в правильном температурном режиме.

Всего с начала массовой вакцинации против COVID-19 мобильные бригады привили около 3 тыс. жителей региона. Еще 155 человек были доставлены для прививки в стационарные пункты вакцинации.

Читайте также: В Карачаево-Черкесию поступила самая крупная партия вакцины «Спутник V»