Барнаул, , 10:09 — REGNUM Президент в своём послании Федеральному Собранию поддержал нашу идею «раскупорить кубышку» и начать в большем, чем сейчас, объёме тратить федеральные средства (в том числе из Фонда национального благосостояния) на инфраструктурные проекты в регионах. Об этом с своём телеграм-канале написал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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Он также напомнил, что глава государства анонсировал дополнительные существенные бюджетные траты на строительство и реконструкцию учреждений культуры, а также создание Президентского фонда культурных инициатив:

«Всё это хорошо, но нужно работать дальше. Существенное повышение МРОТ и пособия по безработице, введение базового безусловного дохода для малоимущих, индексация пенсий работающим пенсионерам и конечно же отмена пенсионной реформы — вот те требования «Справедливой России», на выполнении которых мы продолжим настаивать и которые, как мы надеемся, рано или поздно будут поддержаны президентом и реализованы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию российский президент Владимир Путин предложил поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создав Президентский фонд культурных инициатив.

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