Карши, Узбекистан, , 10:09 — REGNUM Один человек погиб и один получил травмы в результате взрыва газового баллона на автогазозаправочной станции (АГЗС), сообщает 22 апреля агентства Kun.uz.

Авария произошла 22 апреля в 7:07 (5:07 мск) Каршинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана — в автомобиле Nexia взорвался газовый баллон. Работник АГЗС госпитализирован в научный центр экстренной медицинской помощи в Карши. Еще один человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в узбекистанском Джизаке в движущемся мусоровозе взорвался газовый баллон. Пострадали мужчина и ребенок, которые стояли на обочине.

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