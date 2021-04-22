Гусиноозёрск, Бурятия, , 10:07 — REGNUM В Бурятии водитель внедорожника Lexus LX насмерть задавил пешехода. Трагедия произошла днём 22 апреля в городе Гусиноозёрск, сообщает портал «Байкал-Daily».

"По предварительным данным, на парковке магазина 38-летний водитель автомобиля «Лексус» при движении задним ходом совершил наезд на лежащего на дороге мужчину 1970 года рождения», — отметили в ГИБДД по региону.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

На камере видеонаблюдения видно, что мужчина шёл по дороге, шатаясь. Проходя мимо внедорожника он упал. Вышедший из магазина водитель не заметил лежащего позади машины человека и начал движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Улан-Удэ водитель внедорожника Toyota Kluger, не имевший водительских прав, насмерть сбил женщину.

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