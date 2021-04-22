Саки, Крым, , 10:07 — REGNUM Автобус ПАЗ и легковой автомобиль Hyundai столкнулись в Сакском районе Крыма, об этом 22 апреля сообщили в МВД по Республике Крым.

Авария произошла на трассе Черноморское — Евпатория. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем. В результате травмы получили водитель легкового автомобиля, а также четверо пассажиров автобуса, их госпитализировали.

Обстоятельства и причины автоаварии выясняются, полиция проводит проверку.