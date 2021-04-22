Кемерово, , 10:07 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 12 по 18 апреля было зарегистрировано 10 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе исследован клинический материал от 40 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 16 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 35,3%.