Сингапур, , 10:06 — REGNUM Министерство обороны Сингапура отправило спасательное судно для транспортировки подводных лодок MV Swift Rescue, чтобы помочь Индонезии в эвакуации затонувшей подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Сингапур также направил медицинскую бригаду, если в процессе эвакуации подводной лодки потребуется медицинская помощь.

В министерстве отметили, что помощь Сингапура отражает близость двух стран, особенно в отношениях между сингапурскими и индонезийскими военными.

Министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь заявил, что молится за безопасность и стойкость 53 членов экипажа, находящихся на затонувшей подлодке.

Судно MV Swift Rescue прибудет на место 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМС Индонезиипризнали, что у Индонезии нет спасательных судов для транспортировки подводных лодок.

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