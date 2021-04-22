Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM В Ростовской области нескольких полицейских заподозрили в сотрудничестве с телеграм-каналом. Якобы это подтвердила служебная проверка.

По неподтверждённой официально информации, в сливе данных участвовали пять сотрудников регионального управления МВД России вместе с начальником одного из отделов. Предполагаемые информаторы факт разглашения данных не признают, пишет телеграм-канал Baza.

Решается вопрос о возбуждении в отношении сотрудников уголовного дела за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, а также за превышение должностных полномочий.