Брюссель, 22 апреля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Чехия стремится к тому, чтобы все государства НАТО выслали некоторое количество российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает 22 апреля дипломатический источник в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он пояснил, что в настоящее время в Брюсселе готовится заседание Североатлантического совета на уровне послов. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своём выступлении намерен проинформировать союзников по НАТО о дипломатическом конфликте с Россией.

«В настоящее время проходят двусторонние консультации, в ходе которых Чехия старается заручиться поддержкой для принятия [на этой встрече] решения о скоординированной высылке ограниченного числа российских дипломатов странами НАТО», — сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что Чехия считает «диспропорциональным» ответ России на высылку из Праги российских дипломатов и потому хочет убедить своих партнёров в необходимости давления на Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава чешского МИД потребовал, чтобы все высланные из России дипломаты Чехии были возвращены на свои места в Москве.

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