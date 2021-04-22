Ярославль, , 10:04 — REGNUM В Ярославле сотрудники полиции нашли мужчину, который вечером 18 апреля устроил стрельбу из автомата в Заволжском районе. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области. Стрелком оказался 41-летний ярославец.

УМВД по Ярославской области

«В отделе полиции мужчина пояснил, что произвел выстрелы в воздух из принадлежащего ему охолощенного автомата в целях отпугивания собак; на причинение ущерба оружие не рассчитано, разрешения на его приобретение не требовалось. Охолощённое оружие у гражданина изъято», — рассказали в УМВД.

Мужчину ждёт штраф до 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Стрельба из оружия запрещена в населённых пунктах. Стрелок свою вину признал, а также отметил, что не хотел причинить жителям неудобство.

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