Ярославль, 22 апреля 2021, 10:04 — REGNUM В Ярославле сотрудники полиции нашли мужчину, который вечером 18 апреля устроил стрельбу из автомата в Заволжском районе. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области. Стрелком оказался 41-летний ярославец.
Мужчину ждёт штраф до 50 тысяч рублей за административное правонарушение. Стрельба из оружия запрещена в населённых пунктах. Стрелок свою вину признал, а также отметил, что не хотел причинить жителям неудобство.
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