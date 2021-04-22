Мадрид, , 10:03 — REGNUM Релиз хоррор-игры Song of Horror на консолях семейства Xbox и PlayStation состоится 28 мая 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Eurogamer отмечает, что в консольную версию игры войдут все пять сюжетных эпизодов Song of Horror. Напомним, релиз проекта на PC состоялся в 2019 году.

Song of Horror — это игра в жанре ужасов, в которой геймеры расследуют таинственное исчезновение известного писателя после контакта с мистической музыкальной шкатулкой. За время прохождения игроки смогут взять под свое управление 13 разных персонажей.

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