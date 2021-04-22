Пенза, , 10:16 — REGNUM В Пензенской области для вакцинации населения развернули 74 стационарных пункта и еще шесть мобильных. На одной площадке при односменном графике работы в сутки пропускная способность составляет 60 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По состоянию на 21 апреля в Пензенскую область поставлено 117 617 доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привили 92 792 человека. Полностью завершили вакцинацию 47 039 жителей региона. Процент выполнения плана вакцинации от общего числа, подлежащих вакцинации, составляет 14,5%.

ИА REGNUM сообщало ранее, третья волна коронавируса, вероятно, придёт в Россию, но будет не столь сильной, как прежние две. Новая волна будет значительно слабее осенней и тем более весенней волны 2020 года. Величина всплеска заболеваемости будет зависеть от уровня вакцинации и степени формирования коллективного иммунитета.

Читайте также: Греф дал прогноз о третьей волне коронавируса в РФ