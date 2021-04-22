Севастополь, , 10:02 — REGNUM Гражданин РФ задержан в Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом 22 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Симферополе двух сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших террористическую атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя.